Zijn de bouwgronden in Maldegem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Adegem Meester Paul (65) geeft na twee jaar afwezig­heid door ziekte nog één laatste turnles: “Dit voelt als de eerste en laatste schooldag tegelijk”

Nog één laatste dag les geven. Dat was de wens van Paul Mortier (65), al sinds 1984 vaste turnleraar in de Vrije Basisschool De Papaver in Adegem (Maldegem). Sinds een fietsongeval in december 2019 was Paul er niet meer geweest, want na het ongeval werd kanker vastgesteld en daarna moest de man tegen zijn zin vervroegd met pensioen. Gisteren ging zijn wens in vervulling. “Mijn doel was om alle kinderen met blinkende ogen naar huis te doen vertrekken”, zegt Paul.

18 maart