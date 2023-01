Zanger Dominique covert Will Tura: “Mooi telefoontje gekregen met felicitaties”

Dominique Collier pakt dit jaar uit met een nieuw album. De cover van Will Tura’s hit uit 1972 is alvast de voorbode. “De keizer van het Vlaamse lied is er zelf in ieder geval helemaal weg van”, zegt Dominique. “Op kerstavond kreeg ik een telefoontje met felicitaties van Tura zelf. Een mooier kerstgeschenk kon ik mij niet inbeelden. Tura vond het fantastisch gezongen, en vond het een mooi arrangement. Dat doet mij deugd, want ik ben een enorme fan van Will Tura. In de jaren tachtig ben ik trouwens in het Soundmix-circuit begonnen met het repertoire van Will. Zijn mooie oeuvre spreekt ondertussen boekdelen. De single is er nu en tegen de zomer volgt mijn nieuw album. We kozen voor de beste muzikanten en de beste studio’s. Vanaf nu gaan we de ene parel na de andere lossen.”