Yeomanry wil komende kerst lichtjes op alle oorlogsgraven in Meetjesland

Sinds een aantal jaren plaatst Yeomanry op kerstavond kaarsen en theelichtjes op het Canadian War Cemetery Adegem. “Dit jaar nam ik het initiatief om dat verder uit te breiden met oorlogsgraven en monumenten in Maldegem, Adegem, Middelburg, Ursel en Aalter”, zegt Maldegemnaar Robin Van Kerschaver. “Ik deed dat met steun van Omer Colman. In Zomergem werd dit verzorgd door Ronny Derocker, in Oostwinkel door Phlip Penny. We hopen dit in december 2023 verder uit te breiden tot alle gemeenten in het Meetjesland.”