Wordt 15-jarige jongen toch schuldig bevonden aan dood van buurman? “Het is niet normaal dat een jongere meteen naar een airsoftpistool en mes grijpt”

Was de 15-jarige jongen in zijn recht toen hij zijn buurman dodelijk verwondde met een mes? Of is hij toch schuldig aan diens dood? Over die vraag werd maandag hevig gepleit in het Gentse hof van beroep. Volgens de advocaat van de jongen is het duidelijk: “Dit is een schoolvoorbeeld van wettelijke verdediging.” Het openbaar ministerie en de familie van het slachtoffer denken er echter anders over. “De jager maakte zich duidelijk klaar om aan te vallen.”