Wie wordt de Maldegemse wielerkenner? Schrijf je in voor wielerquiz

Brugge 24 uren aan één stuk studeren: dan doen massage en pannenkoe­ken tussendoor extra deugd

In Jeugdhostel De Snuffel in Brugge zijn 30 studenten de uitdaging aangegaan om 24 uren aan één stuk samen te studeren. De blokmarathon kwamen er op vraag van de jongeren zelf: van 8 uur ‘s morgens op donderdag tot 8 uur op vrijdag. Wie moe wordt, kan een dutje doen in één van de kamers. “We motiveren elkaar om te studeren, en om wakker te blijven”, zegt Jennifer Gysel.

12 januari