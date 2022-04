Wekenlang vandalisme in Bloemestraat blijft aanhouden: stenen door raam van woning gegooid

Het was eigenaar Patrick Ghysels, eigenaar van de woning, die het vandalisme in de loop van zondagvoormiddag vaststelde. “Het huis staat langs de aardeweg, die in de volksmond Oeredreef genoemd wordt. Het exacte adres is Bloemestraat 12. .Er werden tientallen stenen door het raam gegooid met de bedoeling zoveel mogelijk stukken glas kapot te slaan. Ook het ventilatierooster van de verwarming werd uit de muur getrokken en door het raam gegooid", vertelt hij.

“Het gaat louter om vandalisme want niets wijst erop dat er iemand binnen geweest is. De laatste weken was er meermaals klein vandalisme in de omgeving. Het ventilatierooster werd al verschillende keren uit de muur getrokken, vuil werd in de brievenbus geduwd, stenen en bouwafval werden in de kippenren gegooid. Ik zal klacht indienen bij de politie en een schadevergoeding vragen mochten de daders gevonden worden.” Patrick deed een oproep op Facebook in de hoop dat buurtbewoners of wandelaars iets gezien zouden hebben en een meer exact tijdstip kunnen doorgeven. “Maar ik hoop vooral ook dat de ouders dit lezen en hun kinderen beter opvoeden.”