WEER. Kans op zware neerslag en bewolking in Maldegem vanochtend

Niet Guido Gezelle of de Vlaamse Primitie­ven, maar wel Simon Stevin is de Brugse link met de Canon van Vlaanderen: “Hij veranderde de wereld”

Niet de wereldberoemde Vlaamse Primitieven, de Brugse Metten of priester-dichter Guido Gezelle, maar wiskundige Simon Stevin is opgenomen in de Canon van Vlaanderen. Wat heeft de Brugse wetenschapper en diplomaat meer dan al die andere straffe namen en gebeurtenissen? “Zelfs als we de kraan opendraaien, moeten we aan hem denken.”