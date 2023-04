WEER. In Maldegem bewolking vanochtend

LEVENSVER­HAAL. Aalter verliest ‘warmste hart’ Monique Landuyt (79): “Ooit gaf ze zelfs haar eigen televisie en zetel weg”

Aalter is in rouw na het overlijden van Monique Landuyt. Zij is de ‘moeder’ van de voedselbank De Toevlucht en won in 2010 nog de titel van ‘warmste hart van Aalter’. Haar hele leven stond in het teken van anderen helpen. Maar begin dit jaar werd ze ziek, en ging het snel. Het warmste hart klopte 79 jaar. Een portret.