Vriendinnen met hart voor kunst komen voor het eerst samen naar buiten: “Fan van elkaars werk”

Wie interesse heeft in hedendaagse keramiek en schilderkunst, kan nog tot het einde van de maand in Middelburg terecht. De Maldegemse Vicky Spitael is al vier jaar met keramiek bezig. Ze begon zoals de meeste met schalen en potten, maar maakt ondertussen ook beelden. “Als kind kon ik mij al uren bezighouden met plasticine en boetseerklei”, zegt Vicky Spitael. “Het creëren van beeldjes vond ik altijd al leuk. Maar die resultaten waren niet van blijvende aard, omdat die materialen daar niet voor gemaakt zijn. Ik ben altijd creatief gebleven, maar met opgroeiende kinderen in huis was het moeilijk om daar veel tijd in te steken. Vier jaar geleden heb ik er mij toch in vast gebeten, en heb ik dat creatieve ei laten uitbroeden. Ik wou van alles proeven wat met keramiek te maken had. Voor mij voelde dat meteen aan als een stukje magie. Ik kocht een tweedehands oventje en begon te oefenen. Tot de mensen rondom mij zeiden dat ik echt wel kunst aan het maken was. En dat was de beste stimulans om verder te doen.”

De hartsvriendinnen hebben een voorliefde voor het kleurrijke van vintage, retro en zelfs kitsch. Ze zijn niet alleen fan van elkaars werk, maar stelden ook vast dat het gelijklopende in hun werken voor een mooie combinatie zorgt. Ze besloten daarom om samen voor het eerst de stap naar het grote publiek te zetten in een gedeelde expositie.

Quote Mede door het verplicht thuis blijven door corona, heb ik de laatste jaren meer schilderij­en kunnen maken. Elke De Jaeger

“Ik schilder al sinds mijn kindertijd”, pikt de Ertveldse Elke De Jaeger in. “Ik trok naar de academie en ben ook beroepshalve al 25 actief bezig met kunst. Ik ben leerkracht beeld in het College ten Doorn in Eeklo. Maar ook bij mij hetzelfde verhaal: tijd kunnen maken in combinatie met een job en een gezin met opgroeiende kinderen is niet zo simpel. En schilderen doe je niet even snel voor een uurtje. Mede door het verplicht thuis blijven door corona, heb ik de laatste jaren meer schilderijen kunnen maken. Nu heb ik voor het eerst het gevoel dat ik er mee naar buiten mag komen. In combinatie met het werk van Vicky is dat voor mij nog een specialere beleving.”

Hun expositie is dan wel de eerste samen, maar toch hebben de vriendinnen al eerder samengewerkt. “Het is inderdaad niet de eerste keer dat we samen een avontuur aangaan”, zegt Elke. “Tien jaar geleden ontwierpen we een kledinglijn voor kinderen waarbij we verschillende stoffen en technieken combineerden. We kregen veel lovende reacties, maar we beschouwden het als een tijdelijk project dat afgerond kon worden. Maar wel dolblij dat we nu een nieuw project samen hebben.”

Middelburg

De expositie van de twee hartsvriendinnen loopt nog tot 31 juli. Elke dag, behalve op maandag en donderdag, gratis te bezoeken in Convent Santa Clara, Kloosterstraat 16 in Middelburg bij Maldegem. Open van 13.30 tot 22 uur. Tijdens de openingsuren zijn de kunstenaressen aanwezig.

Info: www.vixceramics.be en www.elkedejaeger.be.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.