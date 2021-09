Vrienden en familie in diepe rouw na plots overlijden Jens De Smet (27): “Dat het gebeurde op de plek waar hij het liefste was, het voetbalveld, is onze enige troost”

Maldegem Piz­za-automaat in Maldegem na maand alweer weg na klachten van buurtbewo­ners

25 augustus De PizzaZoid, een automaat die in minder dan vijf minuut een verse pizza klaarmaakt, langs de Gentse Steenweg in Maldegem is na amper een maand alweer verdwenen. Dit na klachten van enkele buurtbewoners. “Geen zorgen, we komen binnenkort terug. We merken dat de Maldegemnaars fan zijn", klinkt het vastberaden.