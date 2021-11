Vrachtwagen wijkt van rijbaan af en belandt tegen boom: bestuurder uit cabine geslingerd en op slag dood

MaldegemOp de N49 in Maldegem is maandagmiddag een dodelijk verkeersongeluk gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur week plotseling van de rijbaan af toen hij de afslag richting Aalter wilde nemen. Het voertuig kwam tegen een boom terecht waarna de bestuurder uit zijn cabine werd geslingerd. Hij was op slag dood.