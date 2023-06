Voorverkoop muziekfestival Couleurs Devie 2023 gaat van start

Meer dan 25.000 aanwezigen tijdens ‘Barrio Cantina’: “Brugge is ons parade­paard­je, we krijgen jaarlijks tientallen vragen of we terugkomen”

Een dertigtal foodtrucks met gerechten van over de hele wereld, maar ook cocktails, een kinderdorp en een feestzone met dj’s. Dat alles serveert ‘Barrio Cantina’ dit weekend in Brugge. Met tweehonderd palmbomen en de gratis zonneschijn spreken de organisatoren nu al over een succes. Wij gingen al eens langs.