VIDEO. Gratis maandverband voor leerlingen Maldegemse middelbare scholen: “Bedoeld voor noodgevallen”

In de meisjestoiletten van Maricolen Maldegem en het Atheneum hangen nu kastjes met daarin gratis maandverband. “Menstruatie-armoede treft een op tien meisjes, en dat is heel wat”, zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). “Meisjes hebben vaak geen menstruatieproducten mee naar school, of blijven zelfs soms thuis omdat er geen geld is om bijvoorbeeld maandverband te kopen. We hebben al een kastje met maandverbanden in de openbare toiletten van het gemeentehuis, maar stellen nu ook gratis maandverband ter beschikking in onze middelbare scholen. Bedoeld voor noodgevallen.”