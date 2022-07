Verkeerslichten N49 vallen constant uit: “Dringend structurele oplossing nodig”

Aalter/Maldegem Protest groeit, maar is legerkazer­ne nog tegen te houden? Enkel Geraards­ber­gen nog concurren­tie voor Drongen­goed Ursel

Enkel het Drongengoed in Ursel (Aalter) en de Godsbergkouter in Geraardsbergen zijn nog in de running om de nieuwe legerkazerne van Oost-Vlaanderen binnen te halen. In Aalter groeit ondertussen het protest dat Groen aanvoert, met nu al 2.000 handtekeningen op de petitie. Ook al heeft Aalter de beste kaarten.

26 juni