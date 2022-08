Vandalen halen tent Sint-Annapark neer

De shelter of open tent reist door alle dorpen rond Maldegem en staat deze zomer in het Sint-Annapark, in het centrum van de gemeente. Daar sneden vannacht vandalen enkele spanlinden door waardoor de tent neerviel. “De kans is groot dat er camerabeelden zijn van het incident, maar die moeten we eerst nog bekijken", zegt Francis Van Hove, korpschef van de politiezone Maldegem.