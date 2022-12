Van renovatie ontmoetingscentra tot aanleg kunstgrasvelden: dit is wat Maldegem de komende drie jaar zal doen

Maldegem Oude Carrefour omgebouwd tot winterbar Bar Unique: “Sfeer van Oostenrijk­se après-ski­hut”

De winterbar Bar Unique opent vrijdag de deuren in het oude pand van de Carrefour in de Brielstraat in Maldegem. Al zeker tot eind februari zorgt de pop-up voor een vleugje Oostenrijk in het Meetjesland. Met shotjes, tartiflette en foute feestmuziek. Wij konden al eens binnen kijken.

24 november