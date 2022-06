Unieke kans: beklim zondag de toren van de Sint-Adrianuskerk

Op zaterdag 4 juni is er een brochure ter beschikking met daarin een plannetje met toelichting over de Sint-Godelieveommegang, over de graf- en gedenkstenen rond de kerk, over de kerkwegel en het funerair erfgoed. Op zondag 5 juni wordt naast het aanbieden van de brochure voorzien in extra omkadering met een videopresentatie en een geleid torenbezoek om 10.30, 14 en om 15.30 uur. Voor het torenbezoek is er telkens plaats voor maximum tien deelnemers en is inschrijven nodig via piet.blomme@gmail.com of 050/71.43.57.