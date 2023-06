Uitbater voor frituur op Maldegemse Markt gezocht

Dirk Draulans geeft lezing over klimaatver­an­de­ring in Maricolen Maldegem

De vijfde- en zesdejaars van Maricolen Maldegem hebben bezoek gekregen van Dirk Draulans. In ‘There is no planet B’ gaf de evolutiebioloog, schrijver en journalist een uiteenzetting over de klimaatverandering.