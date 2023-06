Twee wagens perte totale na kop-staartaanrijding op N49: bestuurder overgebracht naar ziekenhuis

Wat moet door toeristen ‘overspoeld’ Brugge nu doen? “Dit krijgen we als een boemerang terug in ons gezicht”

Brugge topt weer in een lijstje van toeristische steden. Maar dit keer niet omwille van zijn schoonheid of historische gebouwen, wél omdat het Venetië van het Noorden bij de meest door toeristen ‘overspoelde’ steden van Europa hoort. Niet voor het eerst worden cruise- en excursietoeristen als oorzaak aangeduid. “Ze willen alleen onze Gouden Driehoek zien, en dat kan je hen op zich niet kwalijk nemen.” Toch denkt Brugge na over maatregelen. “Op deze manier zouden toeristen kunnen bijdragen aan de stadskas.”