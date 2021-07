Twee mannen betrapt in gestolen wagen in Adegem: een man vlucht weg

Voetbal provinciaal Frank De Wispelaere (VK Adegem): “Focus op 5 september”

14:01 Ze houden wel van een grapje bij VK Adegem. Ondervoorzitter Filip Van Kerschaver postte onlangs op sociale media een foto met Kilian Overmeire en liet het uitschijnen dat Mister Lokeren zijn loopbaan in Adegem ging afsluiten. Een kwakkel natuurlijk, maar het bericht ging zijn eigen leven leiden. Ook in de aanloop naar de bekerwedstrijd van morgen zaterdag (18 uur) is de toon schalks op sociale media. Voor de tweedeprovincialer is de Croky Cup de kortste weg richting Europa. Adegem wil dus winnen tegen Woudsport Houthulst. Hallo, Frank De Wispelaere?