Twee maanden rijverbod voor snelheidsduivel (60) die met Porsche met snelheid van 161 kilometer per uur over N44 scheurt

De man is aan de slag als projectleider. Bij die functie hoort een bedrijfswagen, en wel een hele mooie. “Wat is de minimumaankoopprijs van zo’n wagen? 140.000 euro?”, vroeg de politierechter in Gent zich luidop af. Met zo’n wagen is het dan ook verleidelijk om het gaspedaal stevig in te drukken, zeker wanneer er geen verkeer op de baan is.