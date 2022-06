Trager verkeer aan brug N9 op grens van Eeklo met Adegem

Eeklo Spektakel in het Heldenpark: komend weekend Belgisch kampioen­schap boomklim­men

Eeklo is komend weekend gaststad voor het Belgisch kampioenschap boomklimmen. Boomverzorgers uit het hele land zakken af om spectaculaire proeven te doen in de hoge bomen. Supporters zijn welkom, en wie wil kan ook zelf uitproberen of hij een goede klimmer is.

7 juni