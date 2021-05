Tiener (15) die buur na ruzie doodstak op straat in gesloten instelling geplaatst

VOETBAL TRADITIECLUBS ‘Mister Zilveren Voetbal’ Rieno Van Oost beleefde glorieperi­o­de van ‘den SK’ vanaf eerste rij: “Maldegem is de rode draad in mijn loopbaan”

13 mei Tien jaar lang had KSK Maldegem zijn plaatsje in het nationaal voetbal. Drie jaar in vierde klasse, zeven jaar in derde klasse. Rieno Van Oost (48) was in de topperiode van de Meetjeslandse club een ‘gamechanger’. Verdeeld over drie episodes prikte hij er 182 tegen de touwen en won hij in het shirt van ‘den SK’ vijf keer de Zilveren Bal. Met hem praten we over de glorieperiode bij KSK Maldegem.