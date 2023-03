Thai Chang ruilt Eeklo voor nieuwe stek in Maldegem

In het weekend van 11 en 12 maart kan je nog een laatste keer gaan afhalen op het gekende adres in Eeklo, maar op maandag 13 maart sluiten daar de deuren. Dan wordt twee weken verhuisd, en vanaf zaterdag 1 april wordt dan gewerkt van op de nieuwe locatie: Aardenburgkalseide 236 in Maldegem.

“We verhuizen omdat we in Maldegem vanuit een grotere keuken kunnen werken, die nog beter aan onze wensen voldoet”, klinkt het bij Thai Chang. “Maar voor de mensen uit Eeklo blijven wie via de Expressweg N49 heel goed bereikbaar. We liggen op amper 150 meter van die drukke verbindingsweg. Zowel voor ons laatste weekend in Eeklo als voor ons eerste weekend in Maldegem verwachten we heel wat bestellingen. Op tijd bestellen is dus de boodschap. Ook op onze nieuwe locatie blijft onze kwaliteit en smaak gegarandeerd.”