Spar Maldegem heropent na drie weken grondig verbouwen: “Familiale en gastvrije karakter blijft voor ons belangrijk”

3 overtre­ders voor de politie­rech­ter omdat ze te snel reden in de Knokstraat

Voor de politierechtbank in Gent zijn vrijdag drie bestuurders verschenen omdat ze het gaspedaal te diep induwden in de Knokstraat in Aalter. De rechter sprak geldboetes tot 400 euro uit, één overtreder kaartte aan dat het snelheidsbord onvoldoende zichtbaar is, zijn zaak werd uitgesteld: “Als er een voertuig geparkeerd staat, zie je het al helemaal niet. En als dat niet zo is, is het nog steeds nauwelijks te zien door de struiken.”