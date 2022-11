Sint en Kerstman krijgen dit jaar geen White Night in Maldegem

Eeklo Gino (53) nog één keer op podium als eerbetoon aan Paul Severs: “Door hem heb ik ooit Robbie Williams ontmoet”

Gino Van de Walle (53) uit Eeklo kruipt donderdag een allerlaatste keer op het podium, als eerbetoon aan Paul Severs. In het begin van de jaren negentig stond Gino met zijn witte gitaar naast de zanger, bij zijn hit ‘Zeg eens meisje’. Dertig jaar later koestert hij nog altijd de herinneringen. “We konden toen nergens komen zonder dat fans ons achtervolgden voor een handtekening”, klinkt het. Wij duiken in het oude fotoalbum.

23 november