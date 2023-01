Seksverslaafde man (42) filmt stiekem bedpartners en stiefdochter (6): “Heeft u nooit stilgestaan met wat de gevolgen voor uw slachtoffers zijn?”

De veertiger filmde zijn bedpartners stiekem door een camera te verbergen in zijn slaapkamer. Daarnaast filmde hij ook de intieme delen van zijn stiefdochtertje. Vooral aan dat laatste tilde het openbaar ministerie zwaar. “Meneer had een vertrouwensfunctie maar misbruikte deze schaamteloos”, aldus de procureur. “Er is bij hem ook weinig schuldinzicht. ‘Ik heb misschien wel een voyeuristisch kantje’ was het enige wat hij over de feiten te zeggen had. Hij heeft klaarblijkelijk enkel spijt dat hij betrapt is. Ik vorder daarom 30 maanden gevangenisstraf.”