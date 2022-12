School Donk nodigt hele dorp uit op kerstmarkt

Vanaf 18 uur is iedereen welkom in de afdeling Poermolen. “Er is om 18.30 uur een optreden van alle leerlingen van onze school”, zegt juf Christel Pauwels. “Nadien is er nog een optreden van de folkband ‘Bloom on the rocks’. Onze kersthappening is er eentje waar alle inwoners van Donk op uitgenodigd worden. Zo willen we het samenhorigheidsgevoel binnen ons klein dorp aanwakkeren. Op die manier is er connectie tussen de school en de inwoners.”