Rode en gele ‘duizend poten’ mikpunt van vandalisme

De stoelen worden de ‘duizend poten’ genoemd, en staan onder andere in het Sint-Annapark. Daar werden nu verschillende stoelen uit de waterloop Ede gevist. Ook in Kleit werd een tiental stoelen in een gracht gegooid. De politie hoopt iets te zien op de camerabeelden in het park en in de straten van Maldegem, maar het wordt moeilijk om de daders te vatten. “De stoelen zijn bedoeld om op te verpozen, en niet bedoeld om ze ergens in het water te gooien. Jammer dat mensen zich hier mee bezig houden”, klinkt het.