Reginald H. (52) overlijdt na fatale messteek van 15-jarige buurjongen: “Ze maakten ruzie over banaliteiten”

Het is maandagavond iets na 19 uur. Buurvrouw Rosita Waerniers, woonachtig tussen dader en slachtoffer in een reeks rijhuizen in de Koning Leopoldlaan in Maldegem, luistert naar het nieuws op de radio. Haar man Godfried Gijsel is bezig in zijn duivenkot in de tuin, wanneer beiden plots opgeschrikt worden door sirenes in de straat. Lopend naar het raam ziet Rosita het levenloze lichaam van buurman Reginald H. liggen op de oprit van haar andere buren. De MUG dient de eerste hulp toe, maar een kwartier later kunnen ze enkel het overlijden van de 53-jarige man vaststellen.