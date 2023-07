Regenbuien, maar soms ook zon in Maldegem vandaag

BURENRU­ZIES. Bomen­vriend Alain (58) dreigde ouderlijke woning te verliezen door jarenlange burenruzie, 2 jaar later blikt hij terug: “De zaak heeft veel van me gevergd”

Dwangsommen tot 860.000 euro dwongen hem twee jaar geleden ei zo na z’n ouderlijke woning te verkopen. Het was het triest hoogtepunt van een jarenlange ruzie tussen Alain De Coessemaeker (58) en z’n twee buren. Een ruzie die acht jaar eerder begon met tien bomen, die de vijftiger als bomenvriend weigerde te kappen. Maar hoe gaat het vandaag met Alain? Woont hij nog altijd in zijn huis in Assebroek? En hoe zit het met zijn schulden en zijn bomen?