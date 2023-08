GAIA pronkt met ‘de zoo van de toekomst’ op de Markt in Brugge

GAIA’s zomertoer was op donderdag 3 augustus in Brugge om de 'Zoo van de Toekomst’ voor te stellen aan het publiek. Met behulp van virtual reality nodigt de dierenrechtenorganisatie het publiek uit om tijgers, olifanten, giraffen en pinguïns van heel dichtbij te komen bewonderen in hun natuurlijke habitat.-