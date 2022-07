Radio 2 luncht donderdagmiddag aan Sint-Annakasteel

Deze week gaat de mysteriejager van Radio2 op zoek naar het verhaal achter de boodschap in de fles. “De fles werd enige tijd geleden gevonden in de sokkel van het beeld van Diana in het Sint-Annapark”, zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “Op donderdag 14 juli is er van 12 tot 13 uur een live-uitzending van Radio2 aan het Sint-Annakasteel. Ik zal er zijn, samen met een archeoloog van Universiteit Gent. Iedereen is van harte welkom om de uitzending te volgen, foto’s te nemen en verdere tekst en toelichting aan de aanwezigen te vragen.”