Programmeren kan je leren: CoderDojo geeft gratis workshops in de bib

Eeklo De Wegel rouwt om kleuterjuf Isabel (48): “Lieve mama, prachtige collega en een vriendin voor ons team”

De paasvakantie eindigt in mineur voor het team van basisschool De Wegel in Eeklo. Kleuterjuf Isabel De Neve is overleden. Ze leverde een moedige strijd tegen kanker en werd amper 48 jaar. “Veel mensen schrikken, want mama probeerde er altijd goed uit te zien. Nu zit ze voor altijd in ons hartje”, zegt dochter Emmelie.

14 april