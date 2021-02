Politie onderzoekt geval van dierenmishandeling na heisa op sociale media

Maandagavond is er op Facebook, Twitter en Instagram commotie ontstaan over beelden die tonen hoe een meisje haar hond mishandelt. Er zijn verschillende filmpjes te zien waarin ze haar hond in de lucht gooit en op de grond laat vallen. Deze beelden verspreidde ze oorspronkelijk zelf via sociale media. Nu werden die openbaar gemaakt op allerlei profielen. Politie Maldegem, waar het meisje woont, heeft een proces-verbaal opgesteld. “We maken er ernstig werk van. Het onderzoek loopt volop. We gaan hierover in de namiddag een bericht verspreiden, met de bedoeling de hetze te doen stoppen. Het gaat hier inderdaad om een hond, maar ook om een jong meisje”, reageert korpschef Francis Van Hove.