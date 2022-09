Plannen renovatie Den Hoogen Pad krijgen stilaan vorm: “Burger mag eerst nog zijn zegje doen”

De nieuwe bestuursploeg van Maldegem kiest er voor om geen duur nieuw cultuurcentrum te bouwen in Maldegem, maar gaat voor een make-over van het bestaande in Adegem. “Cultureel centrum Den Hoogen Pad is een ontmoetingsplaats waar buurtbewoners, bezoekers, organisaties en artiesten bijeenkomen”, zegt schepen Danny Vannevel (N-VA). “Den Hoogen Pad krijgt binnenkort een make-over zodat het voldoet aan de huidige noden en wensen. Architectenbureau Archus werkt momenteel aan een voorontwerp. Vooraleer we verder gaan, vinden we het belangrijk om de gebruikers inspraak te geven. We voorzien een infomarkt met verschillende infostanden waar je de plannen kan inkijken en opmerkingen of suggesties kan delen. Bij elke infostand zullen medewerkers aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.”