Parket tekent hoger beroep aan tegen vrijspraak van 15-jarige die buurman doodstak na ruzie

De feiten dateren van 17 mei 2021. In de Koning Leopoldlaan in Maldegem werd het gezin van Damian omstreeks 19 uur opgeschrikt door fel getik. Het bleek buurman G.H. te zijn, met wie het gezin al meermaals in de clinch lag. Hij was dronken, zo blijkt achteraf, en stenen tegen hun ramen aan het gooien.

Instinct

Hij wilde het zusje van Damian te pakken krijgen, want volgens hem werd zijn eigen dochter, die in de klas zat van de zus van Damian, door haar gepest op school. G.H. stormde de tuin binnen en liep recht op het 12-jarig meisje af. In het tumult had Damian een keukenmes in zijn achterzak gestoken. “Dat was een instinct”, zegt hij er zelf over. “Ik voelde dat er iets ernstig zat aan te komen.” Nog voor de buurman het meisje kon bereiken, sprong Damian in de bres. De jongeman geraakte verwikkeld in een gevecht met de 63-jarige man, een ex-militair, en ontving daarbij zware klappen. Op de rug, op zijn hoofd, en in de maag. Vlak nadat Damian een nieuwe slag te verwerken kreeg, haalde hij zijn mes uit zijn achterzak en stak hij het onder het rechtersleutelbeen van zijn buurman. “Niet om hem te doden, maar om mezelf te verdedigen”, klinkt het resoluut.