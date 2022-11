Parkcross staat terug op eigen benen: “Dit wordt het hoogtepunt van de Maldegemse wielerweek”

EK veldrijden beloften Emiel Verstrynge is Europees kampioen, maar wil meer: “Ik ga voor de regen­boogstre­pen”

Emiel Verstrynge bekroonde een spannend Europees kampioenschap veldrijden bij de beloften met een gouden medaille. Het zag er lang naar uit dat de overwinning naar de Nederlander Pim Ronhaar zou gaan, maar de beste man in koers werd in de slotronde nog geremonteerd door drie Belgen. “Bij zijn laatste tempoversnelling had ik geen antwoord. Weg trui, dacht ik, maar in de laatste ronde stokte hij helemaal. Ik heb niet getwijfeld”, vertelt de nieuwe Europese kampioen.

6 november