Paashazen veroveren centrum Maldegem

Wagen van lid politie­korps Meetjes­land Centrum brandt uit: parket onderzoekt mogelijke brandstich­ting

In de Raverschootstraat in Eeklo heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand gewoed in een garagebox. De wagen, die er al geruime tijd geparkeerd stond, vatte er plotseling vuur. Volgens de hulpdiensten gaat het om “verdachte feiten”.