Open Vld Maldegem neemt nieuwe start: Henk Deprest wordt voorzitter

Open Vld werd na de politieke crisis van Maldegem van de meerderheid naar de oppositie gestuurd. De partij die met Bart Van Hulle zelfs de burgemeester leverde, kreeg daardoor een grote opdoffer. Uittredend voorzitter Wim Swyngedouw ging op zoek naar een ander bestuur. “De 160 leden van Open Vld Maldegem werden via een brief gevraagd zich kandidaat te stellen voor het nieuwe bestuur”, zegt Wim Swyngedouw. “Uiteindelijk werden 26 kandidaturen voor het bestuur en een kandidatuur voor afdelingsvoorzitter ontvangen. Omdat er maar één kandidaat-voorzitter is, was geen verdere stemming nodig. Henk Deprest wordt hierbij de nieuwe voorzitter van Open Vld Maldegem.”