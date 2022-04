Ook TS Sounds slachtoffer van illegale rave in vakantiehuis: “Een volledige geluidsinstallatie kwijt, da’s een serieuze domper voor een jonge ondernemer”

Zaterdagnacht legde de politie een illegale raveparty stil in een vakantiehuis in Maldegem.De eigenaars hadden het vakantiehuis verhuurd voor een rustige babyborrel, wisten zij veel dat er in plaats van 13 borrelaars meer dan 300 feestvierders afzakten. De ravage die ze na de illegale rave aantroffen was enorm. De ravers blijken nu nog meer slachtoffers gemaakt te hebben. Zo is Telly Senave van TS Sounds uit Zelzate een volledige geluidsinstallatie kwijt.