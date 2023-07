Ook Sam (12) uit Adegem spot roze sprinkhaan in tuin: “Toen ik hem wou vangen was hij weg”

Onze wetenschapsexpert Martijn Peters vond al een roze sprinkhaan in het Vorsdonkbos in Aarschot en ook in Limburg dook er al een op. Nu is er ook een uitzonderlijk exemplaar gespot in het Oost-Vlaamse Adegem. “Ik was gisteren het gras water aan het geven toen ik opeens zo’n roze sprinkhaan zag”, zegt Sam. “Net nadat mijn mama mij het artikel van die andere in Limburg had getoond. Ik heb de sprinkhaan kunnen fotograferen, maar toen was hij plots weg. Ik ga zeker op zoek om hem opnieuw te vinden.”