Ongeval op rondpunt ter hoogte oude rijkswachtkazerne

Maldegem Anderhalf jaar werk om 114 kilometer glasvezel­ka­bel onder de grond te krijgen: Fiberklaar brengt supersnel internet naar Maldegem

Fiberklaar steekt vanaf nu tot eind 2023 maar liefst 114 kilometer glasvezelkabel onder de grond, in de voetpaden in Maldegem. De glasvezel moet voor een supersnel internet zorgen. Burgers in Maldegem die willen aansluiten, kunnen dat op dit moment gratis doen. Je blijft gewoon bij de provider die je kiest. Zo werkt het.

21 augustus