Onderzoek naar geluidsschermen met ingebouwde zonnepanelen langs N49

ASSISEN. Sacha Brunessaux (23) schuldig aan doodslag op Agaverdi (18): “Het slachtof­fer wilde enkel zijn rugzak afhandig maken”

In het Brugse assisenhof is Sacha Brunessaux (23) schuldig bevonden aan doodslag op Agaverdi Mahmudov (18). De beschuldigde schoot de Menenaar dood, toen hij cannabis van hem wilde stelen. Volgens de jury had hij daarbij duidelijk de intentie om te doden. “Van zware gewelddaden tegenover zijn persoon was geen sprake”, oordeelden het hof en de jury. Voor doodslag riskeert Brunessaux 30 jaar opsluiting.