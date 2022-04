Ombouw N49 Maldegem tot snelweg kost 75 miljoen euro: parallelweg, tunnels, nieuwe bruggen, en rotonde aan Koning Albertlaan

Sint-Laureins VIDEO. Zoals vroeger thuis ‘in den hof’: rusthuisbe­wo­ners kweken eigen groenten en planten bloemen in belevings­tuin

De rusthuisbewoners van Sint-Jozef in Sint-Laureins kunnen zich vanaf nu helemaal laten gaan in een nieuwe belevingstuin. Zelf groenten kweken, bloemen planten of besjes trekken. Zoals de meeste vroeger ook thuis ‘in den hof’ deden. “De bewoners kunnen hier proeven, ruiken, voelen en zien. Ze zijn actief en worden weer geprikkeld”, klinkt het.

