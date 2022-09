Olympisch kampioene Manon Claeys wordt ambassadrice van Cavalluna: “Unieke band tussen paard en ruiter”

De nieuwe show ‘Secret of Eternity’ van Cavalluna maakt vanaf dit najaar een tour langs dertig steden in Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Op 25 en 26 maart 2023 opent het Sportpaleis in Antwerpen als enige Belgische stop de staldeuren voor de internationale atleten en hun majestueuze paarden. Manon Claeys is de ambassadrice.

“In het begin stond ik een beetje sceptisch tegenover het concept”, vertelt Manon. “Ik was dan ook blij met de uitnodiging vorig jaar om naar de show te gaan kijken. En ik was aangenaam verrast. Ik weet beter dan wie dan ook hoe belangrijk de band is tussen paard en ruiter. Die sterke band met de paarden is me dan ook enorm opgevallen bij de ruiters en de hele ploeg. De paarden zagen er stuk voor stuk fantastisch uit. De voetjes waren mooi gedaan en ze stonden allemaal in topconditie. Veel mensen hebben een negatieve kijk op de paardensport. Ze denken dat we de paarden dwingen om iets te doen, maar in de praktijk is niets minder waar. De ruiter is slechts een pion die aan het paard vraagt of het iets wil doen. Als een beest van 650 kilo beslist om dat niet te doen, zal je het zeker niet kunnen dwingen. Het draait allemaal rond de band die je creëert met je dier. Bij Cavalluna is dat niet anders. De ruiters kunnen het er alleen maar zo mooi en harmonieus laten uitzien door de knappe en unieke band met hun paarden. Ik hoop dat mensen door het bekijken van de show inzien wat mens en dier samen, ongedwongen, kunnen bereiken.”