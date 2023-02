Oekraïense vluchtelingen en opvanggezinnen getuigen in Oud St. Jozef

De gemeente Maldegem organiseert op maandag 27 februari een infomoment over opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vluchtelingen en gastgezinnen komen er aan het woord, geven meer informatie over de vluchtelingenwerking en doen een warme oproep naar nieuwe opvanglocaties.

“In februari vorig jaar brak de oorlog uit in Oekraïne en trokken heel wat vluchtelingen richting België en dus ook richting Maldegem”, zegt schepen Valerie Taeldeman. “We hebben alles op alles gezet om deze vluchtelingen op te vangen. Eén jaar later willen we samen terugblikken en onze vluchtelingenwerking toelichten. Zowel Oekraïense vluchtelingen als Maldegemse gastgezinnen zullen tijdens het infomoment hun verhaal vertellen. Deze bijeenkomst vindt maandagavond om 19 uur plaats in de concertzolder van lokaaldienstencentrum Oud St. Jozef.”

“Onze OCMW-diensten hebben het voorbije jaar alles op alles gezet om deze mensen zo goed mogelijk op te vangen. We doen wat we kunnen, maar de nood blijft gigantisch. Heel wat Maldegemse inwoners hebben zich spontaan aangemeld om een plekje aan te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. We blijven de opvanglocaties steeds uitbouwen en zijn nog op zoek naar tweede verblijven, huurpanden die leeg staan of woonpanden boven bedrijven.”

Wie een opvangplaats heeft, kan dit melden via www.maldegem.be/gastgezin-plekvrij. Wie het infomoment wil bijwonen, kan zich inschrijven via www.maldegem.be/infomoment-oekraine of 050/72.72.10.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.