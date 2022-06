Nog wat vrije tijd? Maldegem zoekt extra vrijwilligers

De gemeente organiseert op vrijdag 17 juni een infomoment voor toekomstige vrijwilligers, tussen 14 en 16 uur in het Sociaal Huis in de Mevrouw Courtmanslaan 82. Je kan doorlopend langskomen en krijgt koffie en een ijsje. Kan je op dat moment niet langskomen? Spring dan gerust op een ander moment binnen of neem contact op via 0800/965.24 of info@maldegem.be.