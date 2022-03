Nog meer kleur in Maldegemse straten: regenboogzebrapaden aan heel wat scholen

Voetbal tweede provinciale A Abdoulaye De Clerck (Maldegem) voor de topper in Destelber­gen: “Promotie mislopen zou zuur zijn”

Wie wordt kampioen in tweede provinciale A? Het FC Destelbergen van coach Benny Bontinck, het KSK Maldegem van T1 Philibert De Vlaeminck of is FC Kleit klaar om als derde hond met het been te gaan lopen. Een verstandige jongen als Abdoulaye Declerck, flankverdediger bij KSK Maldegem, was onze gesprekspartner in de aanloop naar de topper in Destelbergen. De honger naar de promotie is in ieder geval groot in het kamp van ‘den SK’.

10 maart