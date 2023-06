Nieuw skatepark opent net voor grote zomervakantie

“Ik zit al meer dan 1.700 dagen onschuldig in deze hel”: Bruggeling (43) hoopt op hulp regering om vrij te komen uit Cambodjaan­se cel

Tanguy Taller werd deze week 43, maar moest dat al voor het vijfde jaar op rij vieren in een Cambodjaanse cel. Zonder zijn ouders of zoontje bij hem in de buurt. De Bruggeling blijft evenwel hopen dat hij snel terug naar België kan keren. Want hij zit er naar eigen zeggen helemaal onschuldig vast. “Ik zit ondertussen al meer dan 1.700 dagen in deze hel. Voor iets waar ik helemaal niets mee te maken had”, zegt Taller vanuit de gevangenis. Slapen moet hij doen op een betonblok, in een overvolle cel waar het licht nooit uitgaat.